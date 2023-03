HIER können die ersten Studierenden ihre Energiepauschale beantragen

Viele finden: Die 200 Euro extra für Studis lassen extrem auf sich warten. In einer Uni gehts jetzt voran.

Die Hochschule in Reutlingen ist eine der Pilothochschulen für die Energiepauschale. Hier können die Studierenden zwei Wochen vor allen anderen in Deutschland ihre 200 Euro beantragen. So soll getestet werden, ob technisch alles klappt.

Das ist die Kritik an der Energiepauschale für Studierende