Deshalb wartest du immer noch auf deinen Energie-Zuschuss

Der Staat hat Studierenden und Fachschüler 200 Euro versprochen. Sie aber immer noch nicht bezahlt. Daran liegts!

Der Zuschuss für die gestiegenen Energie-Preise wurde schon im September von der Regierung beschlossen. Auf deinem Konto ist er aber immer noch nicht.

Das sind die Gründe:

Alle Kontoverbindungen von 3,5 Millionen Studierenden und Fachschüler müssen gesammelt werden.

Die Homepage, über die das laufen soll, gibt es noch nicht.

Die Absprachen sind kompliziert, weil Bund (der das Geld zahlt), Länder (die für Ausbildung und Finanzierung verantwortlich sind) und die Ausbilder an dem Prozess beteiligt sind.

So kommst du an das Geld

Die Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger verspricht aber, das Geld solle noch in diesem Winter kommen. Die Homepage wäre so gut wie fertig. Die Betroffenen bekommen dann voraussichtlich von ihrer Ausbildungsstätte einen Zugangscode plus Pin, um sich auf dem Online-Portal einzuloggen und einen Antrag zu stellen.

Wünsche von Schülerinnen und Schülern für die Zukunft liest du hier: