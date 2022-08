Energy-Drinks im Rucksack geklaut: 2 Jahre Gefängnis!

Es war nicht sein erster Diebstahl. Doch dieses Mal ging es direkt in den Knast. Er war nämlich...

... zur Fahndung ausgeschrieben, denn es gab einen Haftbefehl gegen ihn. Es handelt sich um einen 35-jährigen Mann aus Essen, der am Mittwoch am Hauptbahnhof beim Klauen erwischt wurde. Als die Polizei ihn überprüfte, kam heraus: Er wird gesucht, weil vor einigen Monaten bereits wegen mehreren anderen Diebstählen, Hausfriedensbruch und anderen Vergehen verurteilt wurde. Seine Strafe: zwei Jahre und drei Monate Haft.

40 Energy-Drinks im Rucksack

Dieses Mal wollte er Energy-Drinks in einem Discounter klauen. 40 Stück soll er in seinen Rucksack gepackt haben. An der Kasse zeigte er nur eine Getränkeflasche vor. Da eine Mitarbeiterin ihn beim Klauen beobachtet hatte, kam die Polizei. Er wurde im Anschluss in ein Gefängnis gebracht, um seine Strafe abzusitzen.

Kurioses Detail: Einen Teil seiner Haftstrafe hatte er schon hinter sich gebracht, teilte die Polizei mit. Dann soll er sich "der Strafvollstreckung entzogen" haben, steht in der Pressemeldung. Er muss sich also irgendwie vor der restlichen Strafe gedrückt haben.

