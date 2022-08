Gang plündert Fast-Food-Laden und geht damit viral!

In England haben 50 junge Leute eine McDonald's-Filiale überfallen. Damit geben sie jetzt auf TikTok an.

In den Videos sieht man, wie die Gruppe den Fast-Food-Laden in Nottingham stürmt. Die Leute schreien laut herum und schlagen um sich. Man sieht auch, wie die Mitarbeiter der Filiale angegriffen werden. Einige springen auch über die Theke. Sie klauen in der Küche alles, was sie in die Hände bekommen: Softdrinks, Burger & Co.

Passiert ist das am Wochenende. Die Videos gehen jetzt viral. Der Überfall war laut englischen Medien nach wenigen Minuten vorbei. Die Gruppe verließ den Laden wieder.

Ist es eine Gang?

Die Polizei vermutet, dass es sich bei der Gruppe um eine Gang handelt. Es sollen etwa 50 Leute gewesen sein, die zwischen 14 und 16 Jahren alt sind. Die Polizei ermittelt jetzt gegen sie - unter anderem wegen Einbruch und Diebstahl.

Hier gibt's mehr News: