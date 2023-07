In Eppelheim bei Heidelberg gab es am Mittwoch einen größeren Polizeieinsatz. Es wurde aus einem Fenster geschossen.

Laut Polizei hatte ein Mann am Nachmittag vermutlich mit Gummigeschossen und Stahlkugeln auf vorbeikommende Menschen gezielt. Getroffen und verletzt wurde niemand. Allerdings wurden die Gebäude in der Nähe beschädigt.

Eppelheim: Wer hat geschossen?

Der Mann wurde am Abend in seiner Wohnung festgenommen. Den Angaben nach ist er 33 Jahre alt. Er stand offenbar unter Drogen und hatte Alkohol getrunken. Gegen ihn wird jetzt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Mit was für einer Waffe der Mann geschossen hat, ist noch unklar.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei berichtet, dass vor etwa vier Wochen schon einmal etwas Ähnliches passiert ist. Damals wurde die Polizei aber nicht verständigt. Die Ermittler suchen jetzt Leute, die bei dem ersten oder zweiten Vorfall etwas gesehen haben oder Hinweise geben können. Zeugen sollen das Hinweistelefon (06221/174-4444) anrufen.