Erdbeben in Tibet: Zahl der Toten steigt auf fast 100

Die Zahl der Toten nach dem Erdbeben in Tibet steigt weiter. Nach Angaben von chinesischen Staatsmedien sind bei dem Beben am Morgen mindestens 95 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 130 wurden verletzt. Auf Bildern im chinesischen Staatsfernsehen sind aufgerissene Straßen und eingestürzte einstöckige Häuser in Dörfern zu sehen. Das Epizentrum lag in einer ländlichen Gegend, etwa 400 Kilometer westlich der tibetischen Hauptsadt Lahsa.