Heute früh hat die Erde bei Schopfheim im Kreis Lörrach gebebt - zu spüren war das Ganze bis nach Rastatt.

Das Erdbeben geschah am Donnerstag in der Früh um 3:06 Uhr nahe der Schweizer Grenze zwischen Gersbach und Todtmoos. Das Beben hatte eine Stärke von 4,2 auf der Richterskala. Das gibt der Landeserdbebendienst Baden-Württemberg an. Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) spricht von 4,4. Gegen 3:13 Uhr gab es noch zwei Nachbeben von Stärken um 1,7 und 1,4.

Erdbeben in Südbaden Dauer 0:23 min Kurz nach drei Uhr hat die Erde den Angaben zufolge mit einer Stärke von 4,2 gebebt. Zirka sieben Kilometer unter der Erdoberfläche. Kurze Zeit später soll es zwei schwächere Nachbeben gegeben haben. Ein SWR-Hörer aus Görwihl im Kreis Waldshut berichtete von einem großen Rumms und das ganze Haus habe gewackelt. Über Schäden ist bislang nichts bekannt. Bei der Polizei in Freiburg gab es lediglich zwei Anrufe von Menschen, die das Beben gespürt hatten. Sein Stuhl habe ganz leicht gewackelt, sagte ein Polizist im Nachtdienst. Das Beben soll in weiten Teilen Baden-Württembergs spürbar und hörbar gewesen sein. Auch in weiten Teilen der Nordschweiz wurde die bebende Erde wahrgenommen. Hier sind dutzende Meldungen bei der Polizei eingegangen.

Erdbeben im Kreis Lörrach: Spürbar in Teil von Baden-Württemberg

Das Beben soll in Teilen von Baden-Württemberg spür- und hörbar gewesen sein. Auch in weiten Teilen der Nordschweiz wurde die bebende Erde wahrgenommen. Hier sind dutzende Meldungen bei der Polizei eingegangen. Insgesamt sei es ein mäßig starkes Erdbeben gewesen. Möglich sind leichtere Schäden an Gebäuden. Bei der Polizei in Freiburg gab es lediglich zwei Anrufe von Menschen, die das Beben gespürt hatten. Sein Stuhl habe ganz leicht gewackelt, sagte ein Polizist im Nachtdienst dem SWR.

Auf der Seite vom EMSC können Betroffene angeben, ob sie das Erdbeben gespürt haben. Hier siehst du die Karte (Stand 27. Juni 2024 um 5:51 Uhr):

Die Karte zeigt, wo es Meldungen zu dem Erdbeben gegeben hat. Euro-Mediterranean Seismological Centre (EMSC)

Mehr aktuelle News findest du hier: