Hier hat die Erde gebebt!

In Süddeutschland hat am frühen Samstagabend gleich zweimal die Erde gebebt. Wo genau?

Die Mittelpunkte der Erdbeben lagen in der Nähe von Efringen-Kirchen und dem elsässischen Mulhouse, so Erdbeben-Experten. Das Beben war demnach in einem Umkreis von etwa 120 Kilometern zu spüren, unter anderem bis nach Tübingen. Wie stark hat die Erde gebebt? Die Schweizer Erdbebenwarte meldet zwei Stöße mit einer Stärke von 2,8 und 4,7. Der Erdbebendienst Südwest registrierte Stärken von 2,5 und 4,6. Über Schäden ist noch nichts bekannt.

Stärkstes Erdbeben seit 2004

Dass die Erde in der Region bebt, kommt häufiger vor, allerdings sind die Ausschläge in der Regel nicht höher als 2,0. Laut Erdbebendienst soll es sich bei diesem Erdbeben um das deutschlandweit stärkste seit 2004 gehandelt haben.

