Rettungseinsätze in der Türkei werden beendet

Nach zwei Wochen sind die Überlebenschancen der Menschen gering. Die Rettungskräfte ziehen sich fast alle zurück.

In neun von elf Regionen wurden die Sucharbeiten beendet. Die Rettungsteams haben in den letzten 24 Stunden offenbar keine Überlebenden mehr gefunden.

Wie geht es weiter?

Die Zahl der Toten in der Türkei und in Syrien liegt bei über 46.000. Tausende Menschen werden noch vermisst. Überlebende benötigen Unterstützung. Vor allem in Syrien ist zu wenig Nothilfe angekommen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erhöhte demnach die deutsche Erdbebenhilfe für das Land auf insgesamt 50 Millionen Euro. 140 Lastwagen mit Hilfsgütern fuhren aus der Türkei nach Syrien. Die USA erhöht die finanzielle Hilfe für die Türkei auf 185 Millionen Dollar.

Kreative engagieren sich für die Opfer

In Deutschland gaben Musiker Benefizkonzerte. In der Türkei forderten Künstler aus der Filmbranche, dass die Politik Hilfe in Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien erleichtert. Der Zugang zu diesen Gebieten soll ermöglicht werden und die Grenzübergänge sollen für Helfer geöffnet werden. Die Forderung wurde unter anderem auch von Kida Ramadan unterzeichnet.