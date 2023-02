Krasse Dankbarkeit! Rettungsteams zurück in Deutschland

mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

100 Retter sind am Montagabend am Flughafen in Köln/Bonn angekommen. Sie wurden bejubelt und bekamen Blumen.

Am Flughafen warteten Familienangehörige, Kameraden und vor allem auch Menschen mit türkischem Migrationshintergrund auf die Rettungsteams des Technischen Hilfswerks und I.S.A.R. Germany. Einer von Ihnen war Cansu Güler. Er sagte: Wir wollen einfach persönlich Dankeschön sagen. Meine Heimat hilft unserer Heimat, das ist so wunderbar. Wir sind hier geboren und aufgewachsen, aber die Türkei ist auch unsere Heimat. Wie haben die Rettungsteams den Einsatz erlebt? Astrid Kalff von I.S.A.R Germany erzählte, dass der Einsatz unglaublich anstregend gewesen sei. Die Dimension der Zerstörung war für sie unglaublich. Sie ist aber stolz, dass ihr Team vier Leben retten konnte. Bei dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien sind weit über 30.000 Menschen gestorben. Erdbeben in der Türkei und Syrien Mehr als 41.000 Tote: Das musst du zum Erdbeben wissen Nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien steigt die Zahl der Toten weiter. Vereinzelt werden noch Menschen gerettet. 10:00 Uhr NOW SWR3