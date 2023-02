In der Türkei und Syrien kämpfen Menschen mit den Folgen der schweren Erdbeben. Und: Die Erde wackelt immer wieder.

Nach Angaben des türkischen Katastrophenschutzes wurden bis Mittwoch fast 4.000 Nachbeben registriert. 38 davon wurden mit einer Stärke von über 5 gemessen - ab dann gelten Erdbeben als gefährlich. Der Katastrophenschutz warnt die Menschen in der Erdbebenregion deshalb, sich in oder in der Nähe von Gebäuden aufzuhalten. Denn: Viele Häuser sind stark beschädigt und könnten durch weitere Nachbeben einstürzen.

So viel hat sich die Erde in der Türkei und Syrien verschoben

Der Katastrophenschutz teilte auch mit, welche Auswirkungen die Beben auf die Erde hatten. Es wurde eine Verschiebung der Erdplatten von etwas mehr als sieben Metern gemessen. Laut dem Katastrophenschutz sind nationale und internationale Fachleute vor Ort, um zu untersuchen, welche Folgen das hat.

Hilfe wird dringend gebraucht!

Durch die Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion sind mehr als 40.000 Menschen gestorben. Die Vereinten Nationen vermutet, dass die Zahl noch weiter ansteigt

Mehr als 41.000 Tote: Das musst du zum Erdbeben wissen

Die Menschen vor Ort brauchen jetzt Hilfe. Manche haben alles verloren. Viele Länder schicken deshalb Hilfstransporte in die Türkei und nach Syrien. Benötigt werden gerade vor allem Wasser, Decken, Zelte und Toiletten.

Du willst auch helfen? Hier erfährst du, was du am besten tun kannst: