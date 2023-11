Erdoğan kommt nach Deutschland - das finden viele schlecht

Die kurdische Gemeinde fordert, dass der türkische Präsident ausgeladen wird. Der Grund: Seine Aussagen zur Hamas.

Recep Tayyip Erdoğan hat die terroristische Hamas nämlich als "Freiheitskämpfer" bezeichnet und Israel als "Terror-Staat". Am 7. Oktober wurden durch den Angriff der Hamas mehr Jüdinnen und Juden getötet als an jedem anderen Tag seit dem Zweiten Weltkrieg. Dass der türkische Präsident die Hamas trotzdem so bezeichnet, kann man nicht ignorieren, sagt der Vorsitzende der kurdischen Gemeinde in Deutschland.

Es kann nicht sein, dass wir im Zusammenhang mit der Sicherheit Israels täglich von Staatsräson reden und dann einem der größten Antisemiten hier den roten Teppich ausrollen.

Erdoğan soll sich am Freitag in Berlin mit Olaf Scholz treffen.

Good to know: Dass die Sicherheit Israels deutsche "Staatsräson" ist, bedeutet, dass die Sicherheit Israels der Bundesrepublik Deutschland sehr wichtig ist.

Kritik auch vom Zentralrat der Juden

Wer das Existenzrecht Israels nicht nur leugne, sondern aktiv bekämpfe, dürfe kein Partner für die deutsche Politik sein, sagte der Präsident des Zentralrats, Josef Schuster. Die Bundesregierung müsse Erdoğan klar machen, dass seine Relativierung des Hamas-Terrors nicht akzeptiert wird.

Das sagt die Bundesregierung zum Besuch von Erdoğan

Die deutsche Bundesregierung findet den Erdoğan-Besuch trotzdem richtig. Denn bei manchen Themen müsse man zusammen weiterkommen, zum Beispiel dem Krieg in der Ukraine oder dem Nato-Beitritt Schwedens, den die Türkei am Anfang blockiert hatte.

Wir haben immer wieder schwierige Partner, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen.

