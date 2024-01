Erdoğan vergleicht israelischen Staatschef Netanjahu mit Hitler

Bitte beachten -- Aufnahmeort: Köln, nicht Istanbul

Im Zusammenhang mit dem Krieg in Gaza hat der türkische Präsident Erdogan den israelischen Staatschef Netanjahu mit Adolf Hitler verglichen. Außerdem macht er den USA schwere Vorwürfe. Für das ARD-Studio Istanbul - Benjamin Weber:

Der türkische Staatspräsident Erdogan hat seine Rhetorik gegenüber dem israelischen Staatschef Netanjahu verschärft. Mit Blick auf die israelische Offensive im Gazastreifen sagte Erdogan, das, was Netanjahu tue, sei nicht weniger schlimm als das, was Hitler getan habe. Weiter sagte er wörtlich: Sie werden uns noch dazu bringen, Hitler zu vermissen. Außerdem warf er den USA vor, mitverantwortlich für 20.000 Tote im Gazastreifen zu sein, da sie Israel militärisch unterstützen. In seiner Rede auf einer Wissenschaftsveranstaltung in Ankara ging Erdogan auf den Umgang des Wissenschaftsbetriebs mit dem Gaza-Krieg ein. Wissenschaftler, die den Mut hätten, die Grausamkeit in Gaza als solche zu benennen, würden heute ähnlich wie vor 80 Jahren in Nazi-Deutschland unterdrückt und bedroht. Ihnen stünden die türkischen Universitäten offen, betonte Erdogan. In der Vergangenheit hat der türkische Präsident bereits mehrfach mit Hitler-Vergleichen für Aufsehen gesorgt. Außerdem kritisiert er das israelische Vorgehen im Gazastreifen scharf. Zuletzt hatte er Israel öffentlich als Terrorstaat bezeichnet. Für das ARD-Studio Istanbul, Benjamin Weber.