Alle Termine abgesagt: Hatte Erdoğan einen Herzinfarkt?

Nach Spekulationen um den Gesundheitszustand des türkischen Präsidenten hat ein Sprecher jetzt für Klarheit gesorgt.

Am Dienstagabend hatte Recep Tayyip Erdoğan ein Interview unterbrechen müssen. Als die Kamera während des Interviews auf den Reporter gerichtet war, hörte man im Hintergrund plötzlich Würdegeräusche. Die Übertragung wurde mit einer Werbung unterbrochen - danach war Erdoğan wieder zu sehen. Er entschuldigte sich und sagte, der anstrengende Wahlkampf hätte bei ihm zu Magenproblemen geführt. Am Mittwoch sagte der 69-Jährige dann alle Wahlkampftermine für den Tag ab.

Anhänger sorgen sich um Erdoğan

Auf Twitter schrieb der türkische Präsident, dass ihm die Ärzte geraten hätten, sich zu Hause auszuruhen. Seine Anhänger machten sich deshalb Sorgen und auf Twitter gingen direkt die Spekulationen los: Hatte Erdoğan einen Herzinfarkt? Sein Sprecher Fahrettin Altun sagt, dass diese Gerüchte nicht stimmen. Laut Vizepräsident Fuat Oktay geht es Erdoğan gut. Er habe sich nur erkältet.

Erdoğan verschiebt den nächsten Auftritt

Am Mittwochabend berichtete der stellvertretende Vorsitzende der AKP, Erkan Kandemir: Erdoğan wird bei der Eröffnung des Akkuyu-Atomkraftwerks nur online dabei sein. Der Termin gilt als einer der wichtigsten Wahlkampfauftritte in dieser Woche. Die Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei finden am 14. Mai statt.