Erdoğan-Wahlplakate in Deutschland?

Die Stadt Nürnberg hat 25 Wahlplakate des türkischen Präsidenten genehmigt. Die Empörung ist groß.

Auf dem Plakat der AKP-Partei steht der Slogan: "Die richtige Zeit, der richtige Mann". Damit will man in Deutschland lebende Türken dazu bewegen, den türkischen Präsidenten am 14. Mai wieder zu wählen.

Wer hat das genehmigt?

Der Bundestagsabgeordnete Volker Beck hatte nachgefragt. Die Stadt Nürnberg antwortet auf Twitter:

Wer lässt so etwas zu? @nuernberg_de https://t.co/zqFdgw0SyM

Die BILD berichtet, die AKP-Plakate seien im Laufe des Sonntags abgehängt worden. Dabei beruft sie sich auf Cemal Bozoglu, einen Abgeordneten im bayerischen Landtag. Der Grund dafür ist aber nicht bekannt.

Viel Kritik für die Aktion

Dafür, dass die Stadt das Aufhängen der Wahlplakate genehmigt hat, hagelt es viel Kritik. Der Politikwissenschaftler Burak Çopur sagte der Frankfurter Rundschau zum Beispiel: