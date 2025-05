Ab jetzt auf Pump? Deutschland erreicht Erdüberlastungstag

Die Menschen in Deutschland haben alle ihnen zustehenden Ressourcen für dieses Jahr verbraucht. Was bedeutet das?

Der Erdüberlastungstag wird auch "Earth Overshoot Day" genannt. Es gibt in für die ganze Welt und für einzelne Länder - so wie in diesem Fall für Deutschland. Der symbolische Tag findet immer dann statt, wenn alle nachhaltig nutzbaren Ressourcen, die die Erde innerhalb von einem Jahr herstellen kann, verbraucht sind. Also wenn wir zum Beispiel rein rechnerisch mehr CO2 produziert haben, als Wälder und Ozeane in einem ganzen Jahr aufnehmen können. Das ist jetzt - am 03. Mai - in Deutschland eingetreten, zeigen Berechnungen der Umwelt-Organisation "Global Footprint Network".

Erdüberlastungstag: Deutschland bräuchte mehrere Erden

Würden alle Länder so viele natürliche Rohstoffe verbrauchen und CO2 ausstoßen wie Deutschland, bräuchte die Menschheit knapp drei Erden. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich Deutschland aber um einen Tag verbessert. Das liege laut Wissenschaftlern auch daran, dass viele Menschen inzwischen umweltbewusster leben. In anderen Ländern ist der nationale Überlastungstag deutlich früher - etwa in Luxemburg oder in den USA. In anderen Ländern ist er aber auch später, so zum Beispiel in Ägypten.