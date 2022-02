Am Samstag ist der zweite Jahrestag der Anschläge von Hanau. Es ist nur eines von vielen rassistischen Taten in Deutschland.

Rassistische Anschläge und Übergriffe ziehen sich seit 30 Jahren wie eine Blutspur durch Deutschland, sagt Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Die Grünen) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie denke dabei nicht nur an Hanau und den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU), sondern auch an den Brandanschlag vor 30 Jahren in Mölln in Schleswig-Holstein. Dort töteten Rechtsradikale 1992 zwei türkische Mädchen und eine Frau.

Das sind 30 Jahre rassistischen Terrors in der vereinten Bundesrepublik mit einer langen Blutspur, die sich durch unser Land zieht. Und dann frage ich mich: [...] Nimmt das die Mehrheitsgesellschaft überhaupt wahr?

Roth will diese rassistischen Taten stärker in das Bewusstsein der Gesellschaft bringen. Dafür fordert sie mehr "sichtbare Orte der Erinnerung" wie zum Beispiel Gedenkstätten oder Informationszentren. Über die Taten müsse mehr aufgeklärt und sie müssten besser dokumentiert werden, so Roth. Als Beispiel nennt sie ein Dokumentationszentrum über die Morde der NSU.

Die Opfer dürfen nicht vergessen werden, denn Vergessen tötet noch einmal.

Kritik: Politik fehlt Wille zur Aufklärung

Zuvor hatten sich die Türkische Gemeinde in Deutschland und Migrantenorganisationen beschwert, dass der Politik der Aufklärungswille fehle. Die Initiative ginge meist von den Angehörigen der Opfer aus. Die Gemeinde forderte den hessischen Landtag dazu auf, seinem politischen Versprechen nach lückenloser Aufklärung "endlich nachzukommen".

DESHALB wird nach dem Anschlag in Hanau nicht mehr ermittelt!