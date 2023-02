Haaland: Beraterin nennt verrücktes Preisschild 🤯

Rafaela Pimenta glaubt, dass der Stürmerstar von ManCity die Milliarden-Marke knacken könnte.

No Joke: Erling Haaland soll eine Milliarde Euro wert sein. Das hat seine Spielerberaterin Rafaela Pimenta im Interview mit dem französischen TV-Sender "TF1" gesagt.

Viele werden jetzt vielleicht sagen, dass ich lächerlich bin und kein Klub jemals eine Milliarde zahlen wird. Aber sein Alter, seine Qualität, seine Entwicklung und sein Verhalten sind der Grund, warum ich über die Milliarde spreche.

Und tatsächlich konnte Haaland bereits unter Beweis stellen, was er drauf hat: Der Norweger ist erst 22 Jahre alt und hat in 214 Spielen ganze 167 Tore geschossen und 40 weitere Treffer vorbereitet. In der laufenden Saison hat er in 23 Premier-League-Spielen schon 26 Mal getroffen - und ist auf einem guten Weg, Torschützenkönig zu werden.

Das sind die bisherigen Rekordtransfers im Profi-Fußball

Ob Haaland tatsächlich irgendwann zum teuersten Spieler der Welt werden wird, steht noch in den Sternen. Den bisherigen Transferrekord hat der Brasilianer Neymar inne: Für stolze 222 Millionen Euro wechselte er in der Saison 2017/18 vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain. Das sind die Top-5-Transfers der Fußballgeschichte: