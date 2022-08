So wenig Deutsche essen kein Fleisch 🍽️

Eine neue Studie hat die Ernährungstrends in Deutschland untersucht. Das Ergebnis: Dieses Land liebt Fleisch.

Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass eine fleischlose Ernährung gut für die Gesundheit ist. Ohne Fleisch kann auch das Risiko für viele Krankheiten verringert werden. Trotzdem leben die wenigsten Menschen in Deutschland diesen Lifestyle: Laut einer Studie von "YouGov" und "CLARK" ernähren sich nur neun Prozent der Deutschen vegetarisch und nur vier Prozent vegan.

Fleisch ist sehr beliebt

Pro Kopf essen Menschen in Deutschland im Jahr etwa 55 Kilo Fleisch - das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnung 1989! Und obwohl der Fleischkonsum in den letzten Jahren gesunken ist, ist die Anzahl an vegetarisch oder vegan lebenden Leuten trotzdem sehr gering.

Hier siehst du die wichtigsten Zahlen der Studie auf einen Blick:

🔎 Es wurden 1.014 Menschen ab 18 Jahren befragt

💁 Mehr Frauen (13 Prozent) als Männer (fünf Prozent) ernähren sich vegetarisch

👯 16 Prozent der 18 bis 24-Jährigen essen kein Fleisch

💸 30 Prozent der Befragten wünschen sich, bei gesunder Ernährung von den Krankenkassen entlastet zu werden (zum Beispiel durch niedrigere Beiträge)

