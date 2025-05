Russland und die Ukraine haben ihren Gefangenenaustausch begonnen. Jeweils 390 Menschen wurden freigelassen.

Der Austausch ist wohl der größte seit dem Beginn des Kriegs.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wurden jeweils 270 Kriegsgefangene und 120 Zivilisten übergeben.

Der vereinbarte Austausch von insgesamt jeweils 1.000 Gefangenen soll in den kommenden Tagen fortgesetzt werden.

Wegen der großen Zahl an Kriegsgefangenen werde der Austausch drei Tage dauern, schrieb "RBK Ukraine".

Russland und Ukraine tauschen erste Gefangene

Gefangenenaustausch: Das kam raus bei den Gesprächen in Instanbul!

Der Gefangenenaustausch wurde letzte Woche bei Gesprächen in Istanbul vereinbart und war das einzige Ergebnis der ersten direkten russisch-ukrainischen Gespräche seit 2022. Danach tauschten beide Seiten Namenslisten aus und bereiteten den Austausch vor.

US-Präsident Donald Trump war offenbar der erste, der am Freitag mit der News an die Öffentlichkeit ging. "Glückwunsch an beide Seiten zu diesen Verhandlungen", schrieb er in seinem Netzwerk "Truth Social".