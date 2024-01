Erste Hinrichtung mit Stickstoff in Alabama

In den USA wurde zum ersten Mal ein Häftling mit Stickstoff hingerichtet. Eine neue Methode, an der es viel Kritik gibt.

Der 58-jährige Kenneth Eugene Smith wurde schon 1996 zu Tode verurteilt. 2022 sollte er mit der Giftspritze getötet werden - allerdings haben die Gefängnismitarbeiter es damals nicht geschafft, ihm das Gift zu spritzen. Jetzt wurde er mit einer anderen Methode hingerichtet: der sogenannten Stickstoffhypoxie.

Stickstoffhypoxie Bei der Stickstoffhypoxie muss eine Person den Stickstoff über eine Gesichtsmaske einatmen. Die Folge: Tod durch Sauerstoffmangel. Der Einsatz von Stickstoffgas bei Hinrichtungen wurde von drei Bundesstaaten in den USA, darunter Alabama im Jahr 2018, genehmigt. Menschenrechtsexperten sagen aber, dass die Hinrichtungsmethode zu wenig getestet wurde. Die Hingerichteten könnten einen grausamen Tod sterben.

Tod durch Stickstoff: Kritik an der Todesstrafe

Demonstranten und auch Smiths Anwälte haben in den letzten Tagen versucht, seinen Tod zu verhindern - aber ohne Erfolg. Seine Hinrichtung ist in den USA die erste in 2024.

Auch Verwandte des Opfers, Elizabeth Sennett, waren bei der Hinrichtung anwesend. Smith soll die damals 46-Jährige 1988 im Auftrag ihres Ehemanns für 1.000 Dollar getötet haben. Eines ihrer Kinder sagte, sie hätten den Mördern ihrer Mutter vergeben:

Nichts, was heute hier passiert ist, wird Mama zurückbringen. (...) Wir sind froh, dass dieser Tag vorbei ist.

