New York hat den ersten Cannabis-Shop

In der US-Großstadt kann man jetzt legal Gras kaufen. Die erste offiziell genehmigte Verkaufsstelle gibts in Manhattan.

Der erste New Yorker Cannabis-Shop wird von der gemeinnützigen Organisation "Housing Works" betrieben. Die NGO engagiert sich für AIDS-Kranke, ehemalige Häftlinge und Obdachlose. Mit den Einnahmen aus dem Shop will der Gründer von "Housing Works", Charles King, Zehntausenden Bedürftigen in New York Wohnraum und ärztliche Versorgung bereitzustellen.

So läuft die Legalisierung bisher

Der Shop nutzt als erstes eine der 36 Lizenzen für legalen Cannabis-Verkauf, die seit Ende November in New York vergeben wurden. Der Konsum von Cannabis war für Erwachsene ab 21 Jahren im Bundesstaat New York im vergangenen Jahr legalisiert worden. In Kalifornien zum Beispiel ist Gras schon seit 2018 legal. Durch die Legalisierung kann New York zusätzliche Steuern aus dem Cannabis-Handel einnahmen. Außerdem hofft man darauf, dass durch die Entstehung dieser neuen Industrie viele Arbeitsplätze geschaffen werden können.

Auch in Deutschland soll die Legalisierung vorangetrieben werden: