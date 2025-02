Stefan Raab hat die letzten neun Kandidaten für den Vorentscheid ausgewählt. Im Finale entscheidet das Publikum.

Gemeinsam mit einer Jury hat Stefan Raab im Halbfinale des ESC-Vorentscheids die Finalisten ausgewählt. In der Jury saßen unter anderem Yvonne Catterfeld, Elton und Max Giesinger. Laut Raab ist es das Ziel, den ESC mit Deutschland zu gewinnen. Das letzte mal gelang dieses Kunststück Lena Mayer-Landrut im Jahr 2010.

ESC-Vorentscheid: Starke Konkurrenz

Zu viele gute Leute hier heute. Normalerweise können wir drei Jahre ESC machen, mit dem, was hier noch kommt

Die Acts im Halbfinale des ESC-Vorentscheids waren sehr verschieden, aber alle sehr stark. Es gab eine Mittelalter-Rockband, die es bis ins Finale geschafft hat. Auch die Alternative-Pop-Band "Cosby" hat es ins Finale geschafft.

Aus Baden-Württemberg hat es der Gitarrist Malte Brändlin aus dem Kreis Lörrach mit seiner deutsch-britischen Band "The Great Leslie" ins Finale des Vorentscheids geschafft. Er darf sich am kommenden Samstag im Finale beweisen. Er ist der letzte verbliebene Teilnehmer aus Baden-Württemberg.

Wir gewinnen es erst in Deutschland und dann für Deutschland.

Das Finale des Eurovision Song Contest findet im Mai in Basel statt. Der Gewinner-Act für Deutschland soll in der kommenden Woche am Samstag ausgewählt werden.