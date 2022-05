Wenn das Navi dich mit dem E-Scooter auf die Autobahn führt...

Zwei Frauen wollten auf dem E-Scooter eine Sightseeing-Tour machen. Das Navi schickte sie auf die A8 bei Neubiberg.

Der seltsame Ausflug auf die Autobahn fand am Donnerstag in Bayern statt. Die zwei Frauen kamen aus Bulgarien. Sie machten Urlaub in Deutschland. Da ihre Navi-App sie auf die Autobahn führte, dachten sie sich nichts dabei. Sie düsten einfach weiter.

Zeugen riefen die Polizei!

Eine Streife machte sich direkt auf den Weg. In der Zwischenzeit hatte eine Autofahrerin die zwei Frauen aber schon auf der A8 eingesammelt. Sie informierte die Polizei. Die Beamten fuhren dann zu einem vereinbarten Treffpunkt. Dort wurde den Frauen gesagt, dass ihre Aktion ein großer Fehler war. Die Bulgarinnen waren einsichtig und bekamen kein Bußgeld.