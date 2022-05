Frau ballert mit E-Scooter über die Autobahn!

Das Video zu dem Vorfall auf der A5 geht gerade viral.

They see me rollin.. Auf dem kurzen Video ist zu sehen, wie die Frau über die rechte Spur der Autobahn düst. Sie scheint Richtung Karlsruhe-Mitte abbiegen zu wollen.

Kurios aber super gefährlich!

Die Polizei findet den Autobahn-Ausflug überhaupt nicht lustig: Die Beamten sprechen von einer lebensgefährlichen Situation. Wer die Frau ist und ob sie absichtlich auf die Autobahn fuhr, ist derzeit übrigens unklar. Wahrscheinlich ist aber, dass der Vorfall Ende letzter Woche passierte.

