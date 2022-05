Amokdrohung? Polizei durchsucht Wohnung eines Schülers

In Essen durchsucht die Polizei auch zwei Schulen. Der Verdacht: Ein 16-Jähriger könnte eine Straftat geplant haben.

Am Morgen hat die Polizei die Wohnung eines 16-jährigen Schülers durchsucht. Der Grund: Es gibt Hinweise, dass er eine Straftat an seiner aktuellen Schule oder an seiner ehemaligen Schule geplant haben könnte. Das gab die Polizei bekannt. Sie sagt, in der Wohnung wurden Speere und andere Stichwaffen gefunden.

Verschiedene Medien berichten, dass der Schüler einen Amoklauf angedroht haben soll. Von der Polizei ist das bisher nicht bestätigt. Der 16-Jährige ist in Polizeigewahrsam.

Rechtsextrem?

Der stellvertretende Ministerpräsident von NRW, Joachim Stamp, geht von einem rechtsextremen Motiv aus. In einem Tweet schrieb er, dass ein "mutmaßlicher Nazi-Terroranschlag" verhindert wurde. Die Deutsche Presse-Agentur hat Hinweise, dass es rechte Tendenzen bei dem Schüler gibt.

Großer Dank an @Polizei_NRW_E für Verhinderung eines mutmaßlichen Nazi-Terroranschlags. Unabhängig von der großartigen Leistung unserer #Polizei und der Aufklärung des Falls haben alle Demokraten die gemeinsame Aufgabe, gegen #Rassismus, Verrohung und Hass zu kämpfen. #Essen https://t.co/Vb4nQ5Toni

Die beiden Schulen, die möglicherweise Anschlagsziel waren, bleiben heute geschlossen. Die Polizei sucht auch dort nach Hinweisen.