Kind verkauft heimlich Familienhund 🤯🐶

Um ihr Taschengeld aufzubessern, hat eine Elfjährige einfach mal den Hund der Familie ohne Absprache verkauft.

Doch das war nicht der einzige Grund. Die Elfjährige aus Essenbach in Niederbayern hatte auch keine Lust mehr, mit dem Hund Gassi zu gehen. Deshalb hat sie den Yorkshire Terrier beim Spazierengehen an einen Fremden verkauft, so die Polizeiinspektion Landshut. Er hat ihr mehrere hundert Euro dafür gegeben.

Kind kommt ohne Hund nach Hause - Eltern reagieren

Als das Mädchen ohne den Hund nach Hause gekommen ist, hat ihr Vater die Polizei angerufen. Die konnten ihm jedoch nicht weiterhelfen und rieten dazu, selbst den Käufer zu finden.