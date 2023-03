Der 25-jährige Mann wurde wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Im Juni 2022 hatte der Mann an einer Esslinger Grundschule ein damals sieben Jahre altes Mädchen attackiert und schwer verletzt: Mehrfach schlug er ihr mit einem Küchenmesser auf Kopf und Nacken. Als eine Betreuerin dem Mädchen helfen wollte, wurde auch sie verletzt. Jetzt ist klar, dass der Angreifer in Haft muss. Die verbringt er in einer Psychiatrie, das hat das Gericht entschieden.

Täter psychisch krank

Die Staatsanwaltschaft hatte mehr als zehn Jahre Haft gefordert. Weil der Verurteilte sich aber selbst gestellt und gestanden hat, bekam er weniger. Ein weiterer Grund: Der Täter habe eine schwere kombinierte Persönlichkeitsstörung, so das Gericht.

Sie sind psychisch krank.

Dem Mädchen gehe es mittlerweile den Umständen entsprechend gut. Sie hat laut ihrem Anwalt den Angriff offenbar weitgehend verdrängt.