Wegen Pandemie: Mehr Depressionen und Essstörungen

Immer mehr Menschen zwischen 15 und 17 Jahren leiden. Vor allem Mädchen im späten Teenageralter geht es schlecht.

Triggerwarnung - psychische Belastungen Im Text geht es um psychische Belastungen. Das könnte für Betroffene retraumatisierend sein.

Das steht im Kinder- und Jugendreport der DAK Gesundheit. Der Anteil junger Frauen mit Essstörungen ist um 25 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Es sind sogar 40 Prozent mehr Krankenhausaufenthalte als 2019 noch.

Nicht nur Essstörungen

Mädchen leiden zudem fünfmal öfter an Depressionen, dreimal häufiger an Angststörungen und sind 2,5-mal öfter in Kliniken wegen emotionaler Störungen. Die Zahl der Leiden hat auch bei den Kindern zwischen zehn und 14 Jahren zugenommen. Der Vorstandschef der DAK-Gesundheit sagt dazu:

Der starke Anstieg bei Depressionen oder Essstörungen ist ein stiller Hilfeschrei, der uns wachrütteln muss.

Hier bekommst du Hilfe bei psychischen Problemen Falls es dir psychisch gerade nicht gut geht und du Hilfe oder jemanden zum Reden brauchst, dann kannst du dich anonym an diese Kontakte wenden: Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 , online kannst du auch chatten.

oder , online kannst du auch chatten. Nummer gegen Kummer: 116 111

Ruf bei akuter (Suizid-)Gefahr direkt die 112 oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen.

oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen. Der psychiatrische Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer: 116 117 erreichbar.

