Erste Tests: Kannst du bald alles digital im Wallet regeln?

Die Tests zu einer sicheren digitalen Identität sind gestartet. Damit könntest du zum Beispiel ein Auto mieten.

Stell dir vor, du könntest diese Dinge mit einem digitalen Wallet erledigen:

Digitale Behörden- oder Verwaltungsdienste, die du erledigen kannst, weil sofort klar ist, wer du bist Eröffnen eines Bankkontos, damit die aufwendige Video-Identifizierung wegfällt Freischalten einer SIM-Karte Leichteres Mieten eines Autos, weil der Führerschein digital nachgewiesen werden kann Erstellen einer elektronischen Signatur - um online easy unterschreiben zu können

Das wird gerade getestet. In Deutschland sind unter anderem die Telekom und Vodafone an ersten Tests beteiligt. Aber auch Mobilfunk-Provider aus zum Beispiel Frankreich, Österreich, Polen und Griechenland starten einen der letzten Testläufe vor der Veröffentlichung. Sie probieren gerade, SIM-Karten mit einem digitalen Wallet freizuschalten.

Was soll der EU Digital ID Wallet sein?

In dem Projekt versucht die EU, den digitalen Ausweis und seine Funktionen weiterzuentwickeln. Der Standard soll dann für die ganze Europäische Union gelten. Damit könnte es möglich sein, per ID-Wallet einfach ein Bankkonto zu eröffnen, in Hotels einzuchecken oder Rezepte vom Arzt zu speichern. Dieser könnte ähnlich wie der Wallet beim iPhone sein.

Das ist die Kritik an dem EU-Wallet

Manche Datenschützer kritisieren das neue Projekt. So wäre es einfacher, über verschiedene Online-Dienste hinweg von Werbung verfolgt zu werden. Doch diejenigen, die das System gestalten, versuchen die Kritik in der Technik zu berücksichtigen. Sie haben auf eine Personenkennziffer verzichtet - die wurde nämlich als "Seriennummer für Menschen" kritisiert. Einer der Telekom-Chefs findet den EU-Wallet gut. Er sagt dazu: