So will die EU Erdbebenopfern weiter helfen

Eine internationale Geberkonferenz soll nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien weitere Hilfe klar machen.

Die Konferenz wird von der EU und den Vereinten Nationen veranstaltet. So soll auch sechs Wochen nach dem Unglück noch Cash zusammenkommen, um den Menschen vor Ort zu helfen.

So viel Geld bekommen die Türkei und Syrien!

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat angekündigt, dass beide von den Erdbeben betroffenen Länder Geld für den Wiederaufbau bekommen:

Türkei: eine Milliarde Euro

Syrien: 108 Millionen Euro

Mit dem Geld sollen Schulen, Krankenhäuser und Wohnungen gebaut werden. Von der Leyen erklärte:

Wir müssen unsere Unterstützung aufrechterhalten, und den Überlebenden nicht nur beim Überleben helfen, sondern auch beim Wiederaufbau ihres Lebens

Deutschland beteiligt sich auch an den Spenden. Außenministerin Annalena Baerbock kündigt an, dass mehr als doppelt so viel Geld als bisher geplant bezahlt wird. Insgesamt gibt Deutschland jetzt über 200 Millionen Euro.

Geld, Zelte & Visa: Diese Hilfe hat Deutschland jetzt versprochen

Heftige Erdbeben in der Türkei und Syrien

Bei den schweren Beben Anfang Februar sind mehr als 50.000 Menschen ums Leben gekommen. Hunderttausende sind seitdem obdachlos.

Ausgerechnet im Erdbebengebiet gab es in der Türkei auch noch Überschwemmungen: