EU-Gipfel: Grenzzäune, schärfere Kontrollen und schnellere Abschiebung

Weil immer mehr Menschen nach Europa fliehen, sollen jetzt "illegale Einreisen" stärker eingedämmt werden.

Beim EU-Gipfel wurde bis in den Morgen heftig über die Migrationspolitik diskutiert. Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen sprach davon "illegale Migration zu verhindern". Sie erwähnte radikale Mittel wie Grenzzäune, elektronische Überwachung und Wachtürme. Andere EU-Politiker sehen das aber kritisch: "Symbolhafte Maßnahmen wie Grenzzäune sind keine ernst zu nehmende Antwort", so EU-abgeordneter Rasmus Andresen.

Pilotprojekt: Stärkere Kontrollen an Außengrenzen

Trotzdem gab es beim Sondergipfel in Brüssel eine Einigung: So soll unter anderem die Grenze zwischen Bulgarien und der Türkei besser gesichert werden - trotz der aktuellen Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien.

Ab wann gelten die Maßnahmen?

Bis die Grenzen verschärft kontrolliert werden, setzen die Regierungen vorerst auf schnellere Abschiebung ins jeweilige Herkunftsland. Wann die neuen Maßnahmen in Kraft treten, ist aber noch nicht bekannt.

