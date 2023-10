Im Gazastreifen fehlen den Menschen überlebenswichtige Dinge. Die EU will Hilfsgüter von Ägypten nach Gaza bringen.

Noch diese Woche sollen zwei Flugzeuge mit Medizin, Hygieneartikeln und Notunterkünften nach Ägypten geschickt werden. Danach sollen weitere Flüge folgen. Insgesamt gibts 75 Millionen Euro von der Europäischen Union, um den Menschen dort zu helfen - das ist drei Mal so viel wie vor dem Angriff der Terrorgruppe Hamas auf Israel.

Die Hilfsgüter sollen dann über einen Grenzübergang nach Gaza gebracht werden. Aktuell ist der Übergang in Rafah geschlossen. Wann Israel den Zugang frei gibt, ist unklar.

Krankenhäuser im Gazastreifen am Limit

Auch Treibstoff soll in den Gazastreifen geliefert werden. Die Krankenhäuser benutzen Benzin, um Strom herzustellen. Der Sprit reicht aber nur noch für 24 Stunden, sagt das Nothilfebüro der Vereinten Nationen (OCHA). Israel hatte die Menschen in Gaza aufgefordert, den Norden zu verlassen, um sich vor den Kämpfen gegen die Hamas zu schützen. Rund eine Million Palästinenser sollen in den Süden Gazas geflohen sein. Ärzte im Norden sagen aber: Sie können nicht in den Süden fliehen, weil viele Patienten sonst sterben würden.

