EU macht Ansage an Serbien!

Gerade kommen viele Flüchtende in die EU. Serbien soll jetzt seine Einreiseregeln ändern.

Das wollen die EU-Innenminister. Viele Menschen fliehen vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dazu kommen noch viele Flüchtende, die über das Mittelmeer oder den Balkan in die EU wollen. Die sogenannte Balkan-Route führt unter anderem durch Serbien.

Was soll Serbien jetzt tun?

Die EU will verhindern, dass viele Menschen einfach von Serbien in die EU "durchgewunken" werden. Offenbar lässt Serbien viele Menschen ohne Visum zum Beispiel aus Indien oder Burundi einreisen. Von dort aus reisen die Leute weiter in die EU. Auch Deutschland will das ändern:

Serbien muss jetzt die Visa-Praxis ändern, nicht irgendwann, sondern jetzt.

Was sind die Konsequenzen?

Falls Serbien seine Einreiseregeln nicht ändert, will die EU die Reisefreiheit der Bürger dort einschränken. Dann könnten die Menschen dort nicht mehr so einfach in andere Länder im sogenannten Schengen-Raum reisen. Serbien will über die Änderung der Einreisebestimmungen diskutieren. Die meisten Flüchtenden kommen momentan aus der Ukraine, Syrien und Afghanistan. Das sagt die EU-Grenzschutzagentur Frontex.

