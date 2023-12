EU-Innenminister planen neue Sicherheitsmaßnahmen

MOD: Die EU-Innenminister wollen Maßnahmen zum Schutz vor Terrorismus verstärken und die Schlepperkriminalität durch mehr Kontrollen bekämpfen. Jüdische Einrichtungen sollen besser vor Übergriffen geschützt werden. Darauf verständigten sie sich bei ihrem Treffen in Luxemburg. Aus Luxemburg Andreas Meyer-Feist.

MoE: Die Zeit des grenzkontrollfreien Schengen-Raumes könnte bald vorbei sein. Slowenien führt ab Samstag für mindestens zwei Monate Kontrollen zu den Nachbarländern Ungarn und Kroatien ein. Italien bereitet Kontrollen an der Grenze zu Slowenien vor.Österreich kontrolliert bereits an der Grenze zu Tschechien.

Die Innenminister dieser Länder informierten ihre Kolleginnen und Kollegen über die neuen Einschränkungen. Jeder aufvierte Asylbewerber komme inzischen mit Schleppern ins Land, erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, die ebenfalls stationäre Grenzkontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen angemeldet hat. Auch mögöliche Gefährder sollen so schneller aufg