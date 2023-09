So will dich die EU vor zu hohen Schulden schützen

Handy, Fernseher, Smartwatch auf Kredit kaufen? Das wird in Zukunft schwieriger. Warum das trotzdem gut ist.

In Zukunft gibt es vor allem bei Krediten unter 200 Euro strengere Regeln. Das gilt auch für "Buy now, pay later"-Angebote wie zum Beispiel von Klarna oder Paypal. Die EU hat beschlossen, dass Kunden besser darüber informiert werden sollen, dass solche Angebote und Kredite Geld kosten. Außerdem sollen vor allem Menschen mit wenig Einkommen davor geschützt werden, in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten.

Das soll sich ändern:



Es wird eine Obergrenze für Gebühren bei Krediten eingeführt.

Die Kreditgeber müssen checken, ob die Kunden auch zahlungsfähig sind. Damit soll vermieden werden, dass sie mehr Schulden machen als sie bezahlen können.

Kunden haben 14 Tage Zeit von einem Kredit zurückzutreten, ohne es begründen zu müssen.

Die neuen Regeln sollen ab Herbst 2025 gelten. Die EU-Staaten müssen auch noch zustimmen.

Auch ein Ratenkauf ist ein Kredit. Mehr dazu gibts im Video:

Das Konto zu überziehen, ist meist auch keine gute Idee: