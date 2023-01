Die Abgeordneten haben fast einstimmig entschieden: Eva Kaili verliert ihren Job als Vizepräsidentin im EU-Parlament.

Der Grund: Verdacht der Bestechlichkeit. Wegen Korruptionsvorwürfen sitzt die 44-jährige Griechin auch seit Sonntag in Belgien in U-Haft. Vor der Abstimmung am Dienstag ließ Kaili noch eine Message von ihrem Anwalt überbringen: Ich bin unschuldig! Die Abgeordneten im EU-Parlament in Straßburg scheint das aber nicht beeindruckt zu haben. Nur eine Person hat dagegen gestimmt, dass sie ihren Posten abgeben muss.

Korrupte EU-Politikerin: Das sind die Reaktionen

Eva Kaili: Säcke voll Geld aus Katar?

Kaili wird vorgeworfen, dass sie und vier andere Personen sich von Katar haben bestechen lassen. Der Golfstaat soll damit versucht haben, politische Entscheidungen im EU-Parlament zu beeinflussen. Dafür soll eine Menge Geld geflossen sein: Am Sonntag hatte die Polizei 600.000 Euro Bargeld beschlagnahmt.

Laut Medienberichten soll Kaili unter der Kinderwiege ihrer kleinen Tochter 160k gebunkert haben - ihr Anwalt wies das zurück.

Mehr News für dich: