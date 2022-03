Die EU will RT verbieten: Keine Lügen mehr!

In Brüssel wurde heute bekanntgegeben, dass die Sender "Russia Today" (kurz RT) und "Sputnik" in der EU verboten werden sollen.

Damit soll die Verbreitung russischer Propaganda verhindert werden. Sie sollen so nicht länger Lügen verbreiten können, um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen. Außerdem soll es so nicht zu einer Spaltung in der EU kommen. Das sagte die Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen.

Keine Verbreitung von Lügen

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell fügte hinzu, dass man seit 2015 gegen Falschinformationen kämpfen würde. Außerdem sagte er:

Heute unternehmen wir einen entscheidenden Schritt, um der russischen Informationsmanipulation den Hahn zuzudrehen.

Was wird RT vorgeworfen?

Dem Sender wird unter anderem von der EU vorgeworfen, im Auftrag des russischen Staates Verschwörungserzählungen und Lügen zu verbreiten. Diese Anschuldigungen streitet RT ab.

