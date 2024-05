EU-Staaten beschließen europäisches Lieferkettengesetz

Die EU-Staaten haben in Brüssel endgültig das europäische Lieferkettengesetz auf den Weg gebracht. In Zukunft müssen bestimmte Unternehmen in der Europäischen Union dokumentieren, dass entlang ihrer Lieferketten Menschenrechte eingehalten wurden und die Umwelt nicht zerstört wurde. Das Gesetz soll unter anderem Kinder- oder Zwangsarbeit bekämpfen und es soll helfen, das Klimaziel zu erreichen, die Erderwärmung auf bis zu 1,5 Grad zu begrenzen. Das Lieferkettengesetz greift nach einer Übergangsfrist von fünf Jahren für Firmen ab einer Größe von 1000 Beschäftigten und 450 Millionen Euro Jahresumsatz. Nach drei Jahren schon müssen sich größere Firmen ab 5000 Mitarbeitern daran halten, danach wird die Schwelle schrittweise abgesenkt. Das Lieferkettengesetz drohte in den Endzügen unter den EU-Staaten zu kippen, weil sich die Bundesregierung aufgrund des Widerstands der FDP zu dem Gesetz enthielt. Die FDP hält es für zu bürokratisch, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen. Neben Deut