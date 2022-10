Damit rechnet die EU jetzt!

Wegen des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise könnte es in der EU - auch in Deutschland - zu Katastrophen kommen.

Für Notlagen und zum Beispiel großflächige und lang anhaltende Stromausfälle will die EU-Kommission jetzt vorsorgen.

Es ist gut möglich, dass Katastrophenhilfe auch innerhalb der EU nötig wird.

Das könnte passieren

In der EU könnten auf einmal ganze Länder ohne Strom dastehen. Dann will die EU Generatoren aus den Nachbarländern bereitstellen. Falls aber in sehr vielen Ländern gleichzeitig ein Notfall passiert, müsste die EU mit einer Reserve an Löschflugzeugen bei Bränden, Generatoren für Strom, Wasserpumpen für die Trinkwasserversorgung und Treibstoff, aber auch Medizin helfen.

Die EU hat solche Reserven auch zum Beispiel für chemische, biologisch, radiologische und nukleare Notfälle angelegt.

Vor dieser Gefahr will sich die EU schützen: