Europäischer Gerichtshof: Unter diesen Umständen ist ein Kopftuchverbot erlaubt

Einer Frau in Belgien wurde es verboten, ein Hijab zu tragen. Deshalb klagte sie sich bis zur höchsten Instanz.

Daraufhin hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg am Dienstag ein Urteil gefällt: In öffentlichen Verwaltungen kann das Kopftuchverbot rechtens sein, um ein vollständig neutrales Umfeld zu schaffen. Die EU-Nationen haben hier etwas Spielraum und können selbst entscheiden, wie neutral der öffentliche Dienst sein soll. Behörden können das Tragen grundsätzlich erlauben oder grundsätzlich verbieten.

EuGH: Hijab-Verbot ist nur rechtens, wenn ...

... es sich auf "das absolut Notwendige" beschränkt und für alle Mitarbeitenden und alle religiösen Zeichen gleich gilt. Ob das so ist, müssen die jeweiligen nationalen Gerichte entscheiden. Bei der Klage aus Belgien hatte die Gemeinde beispielsweise entschieden, dass die Verwaltung komplett neutral sein muss. Ideologische oder religiöse Zeichen wurden allen Angestellten verboten, weshalb die muslimische Büroleiterin sich in ihrer Religionsfreiheit verletzt fühlte und klagte.

