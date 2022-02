Das sind die Gegner der Bundesliga-Clubs

Die neuen Partien in der Europa League stehen fest: Die drei Bundesliga-Clubs haben lösbare Aufgaben vor sich.

Leipzig, Leverkusen und Frankfurt stehen im Achtelfinale der Europa League. Keiner der drei hat das Hammer-Los FC Barcelona gezogen. Alle stehen vor sportlich machbaren Aufgaben - Leipzig wegen des Russland-Ukraine-Kriegs vor einer politisch schwierigen Situation:

Hier die Partien:



RB Leipzig - Spartak Moskau

- Spartak Moskau Atlanta Bergamo - Bayer Leverkusen

Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt

Glasgow Rangers - Roter Stern Belgrad

SC Braga - AS Monaco

FC Porto - Olympique Lyon

FC Sevilla - West Ham United

FC Barcelona - Galatasaray Istanbul

Die Hinspiele finden am 9. und 10. März statt, die Rückspiele eine Woche später am 17. März. Das Rückspiel der Leipziger gegen Spartak Moskau findet wegen des Russland-Ukraine-Kriegs nicht in Moskau statt, sondern auf neutralem Boden. Das hat die UEFA entschieden. Der genaue Ort steht aber noch nicht fest.

Entscheidung: Hier findet das Champions-League-Finale jetzt statt!