War's das BVB?

Borussia Dortmund steht vor dem Aus in der Europa League. Gegen Glasgow kassierte der BVB eine deutliche Niederlage.

Den Dortmundern droht das nächste peinliche Ausscheiden aus dem internationalen Fußball: In der Zwischenrunde der Europa League hat das Team das Hinspiel gegen die Glasgow Rangers mit 2:4 (0:2) verloren. Damit hat der BVB kaum noch Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale.

Die Fans im Stadion kommentierten das mit Pfiffen gegen das eigene Team. Die Leistung des Teams war für den internationalen Wettbewerb zu wenig, die Tore von Jude Bellingham (51.) und Raphaël Guerreiro (82.) reichten nicht aus.

Rückspiel in zwei Wochen

In zwei Wochen muss der BVB zum Rückspiel zum schottischen Meister in Glasgow ran. Wenn sie da noch was reißen wollen, müssen sie mindestens drei Tore mehr schießen als der Gegner.

RB Leipzig hat in der Europa League gegen San Sebastian 2:2 (1:1) unentschieden gespielt.

Haaland verletzt - Wie lange kann er nicht spielen?