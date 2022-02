Diese Hype-Serie geht weiter...

"Euphoria" geht gerade durch die Decke. Jetzt ist klar: die Serie mit Spider-Man-Star Zendaya bekommt eine neue Staffel.

"Euphoria" gehört vor allem in den USA zu den beliebtesten Streaming-Serien der letzten Jahre. Kein Wunder, denn mit Spider-Man-Star Zendaya spielt eine der meist gehypten Schauspielerinnen des Planeten in der Serie mit. Auch bei den Emmys räumte die Serie kräftig ab und auf TikTok gibt es mittlerweile unzählige Fan-Accounts, die ihre Lieblingsclips aus der Show teilen. Jetzt ist offiziell, dass eine dritte Staffel kommt.

Worum gehts

Falls euch die Serie noch gar nichts sagt: "Euphoria" ist ein Highschool-Drama, in dem die drogensüchtige Rue (Zendaya) nach Halt in ihrer Kleinstadt-Clique sucht. Dabei geht es viel um Abhängigkeit, Verrat, Sex, Drogen und den allgemeinen Struggle, in einer chaotischen Welt erwachsen zu werden.