Drogenbanden: So krass haben sie Europas Häfen unter Kontrolle

Besonders heftig betroffen sind die Häfen in Antwerpen, Rotterdam und Hamburg. Europol hat untersucht, wie die Banden vorgehen.

Die Drogen werden häufig zwischen Autoteilen oder Bananen versteckt. In den Häfen werden sie dann wieder aus den Containern geholt. Dafür nutzen die Banden mehrere Tricks:

Hafenbeamte werden bestochen

Komplizen werden eingeschleust und holen die Drogen

Digitale Sicherheitscodes der Container werden geknackt

Um an die Codes zu kommen, hacken sie das Computersystem. Diese Methode sei noch recht neu, aber ziemlich beliebt, weil es dadurch weniger Mitwisser gibt.

Nice to know: Es ist das erste Mal, dass Sicherheitsexperten die Risiken der großen EU-Seehäfen untersucht haben.

Hunderte Tonnen Koks gefunden

Allein im letzten Jahr haben Ermittler in Antwerpen und Rotterdam insgesamt rund 200 Tonnen Kokain gefunden - mehr als jemals zuvor. Das sei aber nur ein Bruchteil der tatsächlich geschmuggelten Drogen. In Hamburg wurden 2022 rund 10 Tonnen Koks sichergestellt.

Warum können Ermittler so wenig tun?

Weil sie nur einen kleinen Bruchteil der Container auf illegale Waren checken können. Es sind einfach zu viele, sagt Europol. Rund 90 Millionen Container kommen jährlich an den Häfen in Europa an.

