ESC 2025: DIESE Acts wollen für 🇩🇪 an den Start gehen

Die finale Entscheidung fällt am 1. März. Insgesamt treten 24 Acts gegeneinander an - teilweise auch aus Baden-Württemberg.

Beim deutschen ESC-Vorentscheid "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" gibt es insgesamt vier Shows ⬇️

Drei Vorrunden:

Fr, 14. Februar um 20:15 Uhr bei RTL

um 20:15 Uhr bei RTL Sa, 15. Februar um 20:15 Uhr bei RTL

um 20:15 Uhr bei RTL Sa, 22. Februar um 20:15 Uhr bei RTL

Finale:

Sa, 1. März um 20:15 Uhr im "Ersten", in der ARD Mediathek und auf eurovision.de

💡 Bei den Vorrundenshows entscheidet eine Jury aus Stefan Raab, Yvonne Catterfeld, Elton und Gast-Juroren. Beim Finale entscheidet das Publikum.

Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2025: Auch Acts aus BW sind dabei!

ADINA : Sie ist Jura-Studentin und lebt in Heidelberg. Die Pop-Musikerin released seit 2021 eigene Songs und hatte auch schon einige internationale Auftritte.

: Sie ist Jura-Studentin und lebt in Heidelberg. Die Pop-Musikerin released seit 2021 eigene Songs und hatte auch schon einige internationale Auftritte. Parallel : Der ein oder andere wird das Pop-Duo aus Stuttgart bereits kennen. Koray und Francesco machen schon länger zusammen Musik - ihr erfolgreichster Song "Eine Sprache" aus dem Jahr 2020 hat immerhin schon über drei Millionen Streams auf Spotify.

: Der ein oder andere wird das Pop-Duo aus Stuttgart bereits kennen. Koray und Francesco machen schon länger zusammen Musik - ihr erfolgreichster Song "Eine Sprache" aus dem Jahr 2020 hat immerhin schon über drei Millionen Streams auf Spotify. Vincent Varus: Der 26-Jährige kommt gebürtig aus Offenburg und nennt Stuttgart seine Wahlheimat. Er macht englische Pop-Musik und hat auch schon Bühnenerfahrung.

Das sind die übrigen 21:

Abor & Tynna, Benjamin Braatz, Cage, Chase, Cloudy June, COSBY, Enny-Mae x Paradigm, Equa Tu, FANNIE, Feuerschwanz, From Fall to Spring, JALN, Janine, Jonathan Henrich, JULIKA, LEONORA, LYZA, Moss Kena, NI-KA, Noah Levi, The Great Leslie