Ex On The Beach-Cast: Trifft DIESES Drama-Couple aufeinander?

Trash-Fans vermuten, Paulina Ljubas könnte in der neuen Staffel auf ihren Ex Henrik treffen. Doch lässt RTL das zu?

Henrik Stoltenberg wurde vor Kurzem wegen Volksverhetzung und rechtsextremistischer Äußerungen verurteilt. RTL hatte sich aber schon kurz danach positioniert, ihn nach diesem Skandal nicht mehr zurück auf den Bildschirm zu lassen. Vor diesem Skandal waren die beiden auch schon bei Temptation Island VIP zu sehen, wo sie sich vor laufenden Kameras getrennt haben.

Diese Kandidaten sind noch dabei

Mit dabei sind außerdem noch Carina von Love Island und Are You The One, Chiara von Love Island und Jonny von Temptation Island. Der Rest des Casts ist noch nicht veröffentlicht. Die Staffel startet am 25. April und hat 18 Folgen – deutlich mehr als sonst.

