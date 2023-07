Unerwartetes Comeback: SIE kommt zurück zu Ex On The Beach

Es ist eine Premiere: Zum ersten Mal kommt eine ausgeschiedene Person zurück in die Show. Dann eskaliert die Situation…

In der aktuellen EOTB-Staffel kracht es so viel wie selten zuvor. Vor allem Paulina sorgte für Diskussionen und Explosionen in der Villa. Ex Yasin hatte sie in einer Entscheidung aus der Show gekickt, um weiter mit Carina bonden zu können. In der neuen Folge dann der Kracher: Paulina kommt zurück in die Show!

Eskalation am Traumstrand

Kandidatin Vanessa und Paulinas Ex Yasin sind geschockt, als sie aus der Ferne erkennen: Paulina wird als noch mal am Strand angespült. Und sie ist mit Yasin durch. Die Gefühle, die sie vorher noch hatte, seien alle weg. Es kommt zur Konfrontation, die beiden schreien sich an und beleidigen sich übel. Auch Carina dürfte das Comeback von Paulina nicht unbedingt freuen.

