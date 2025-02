"Ex on the Beach"-Cast veröffentlicht: Diese Reality-Stars sind dabei!

Auf Instagram wurde der Cast der sechsten Staffel veröffentlicht: Mit dabei sind einige bekannte Gesichter.

Aktuell laufen die Dreharbeiten zur sechsten Staffel des Reality-Formats "Ex on the Beach". Auf Instagram wurde in einem ersten Promo-Clip der Cast veröffentlicht. Mit dabei sind die beiden Brüder Calvin und Marvin Kleinen.

Außerdem mit dabei sind unter anderem:



Christina Rusch alias Shakira

Jennifer Degenhart

Franziska Temme

Marc-Robin Wenz

Marlisa Rudzio

Linda Braunberger

Teezy

Neben den bekannten Gesichtern sind auch noch einige Newcomer mit dabei.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von exonthebeach.de

"Ex on the Beach": Erstmals mit Paaren

Eine Neuerung gibt es in der Staffel. Erstmals sind auch Paare mit dabei. Mou und Vivien Tzouvaras kennt man aus "Temptation Island", sie treffen auf die ehemalige Verführerin Nastasia und ihren Freund Tobi.