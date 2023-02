mit Whatsapp teilen

In Koblenz hat es in einem Haus in der Innenstadt eine Explosion gegeben. Das Gebiet wurde erst einmal abgesperrt.

Die Explosion wurde um 9:02 Uhr bei der Polizei gemeldet. Rettungskräfte und Feuerwehr sind im Einsatz. Nach ersten Informationen gab es eine Verpuffung in der Firmungsstraße in der Koblenzer Innenstadt. Dadurch hat es in einem Haus gebrannt. Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt. Die betroffene Wohnung ist den Angaben nach nicht mehr bewohnbar. Weitere Wohnung in dem Haus seien nicht betroffen. Die Polizei hat den Bereich abgesperrt. Wie lange der Einsatz dauert, ist nicht bekannt. Kann trotzdem gefeiert werden? Gerade sind viele Leute in Koblenz unterwegs. Sie sind wegen Schwerdonnerstag in der Innenstadt. Laut Polizei sollen die Partys wie geplant stattfinden.